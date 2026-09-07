Юрист Южалин: опоздать на работу можно по согласованию с работодателем

Россиянам рассказали, когда можно опаздывать на работу Юрист Южалин: опоздать на работу можно по согласованию с работодателем

Москва7 сен Вести.Опоздать на работу без последствий можно только по предварительному согласованию с работодателем и по уважительной причине, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Опоздание не будет признано дисциплинарным проступком и не повлечет наказания только в том случае, если оно произошло по уважительной причине пояснил эксперт

К уважительным относятся, визит к врачу, поломка транспорта, неблагоприятные погодные условия, чрезвычайные ситуации.

Работодатель принимает решение, является ли причина уважительной. Если работник не согласен, он может оспорить решение в суде.