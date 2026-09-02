Юрист разъяснил, за какую переработку можно получить компенсацию Юрист Соловьев: задержка на работе по инициативе сотрудника — не переработка

Москва2 сен Вести.Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT разъяснил, в каких случаях сотрудники могут рассчитывать на повышенную оплату за сверхурочную работу, а когда задержка на рабочем месте остается без компенсации. Эксперт обратил внимание на важные нюансы, которые часто вызывают споры между работниками и работодателями.

По словам юриста, ключевой критерий — чья инициатива стала причиной задержки.

Если сотрудник решил сам задержаться и ему надо завершить отчет или еще какую-то работу, которую он не успевает в течение дня, — это не переработка, это не оплачивается пояснил Соловьев

Он также отметил, что не считается переработкой эпизодическая работа при ненормированном рабочем дне — в этом случае компенсацией служит дополнительный отпуск.

Эксперт подчеркнул, что для привлечения к сверхурочной работе, как правило, требуется письменное согласие работника, за исключением экстренных ситуаций — техногенных аварий, стихийных бедствий или военного положения. Учет переработки ведётся суммированием за учетный период (месяц, квартал, полугодие), а сама работа оплачивается в повышенном размере: первые два часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — в двойном.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила: пока сумма сверхурочных за год не превысит 120 часов, действуют стандартные коэффициенты, а начиная со 121-го часа каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере.

Есть лимиты, чтобы не допустить хронической перегрузки работника: это не более четырех часов в неделю, не более 120 часов в год. С 1 сентября 2026 года при наличии соответствующего положения в коллективном договоре или соглашении этот лимит может быть увеличен до 240 часов в год, но только по письменному согласию работника заключил Соловьев

Повышенная оплата может быть заменена дополнительным временем отдыха, например отгулом, а если переработка пришлась на выходной, она оплачивается в двойном размере. Эксперт призвал работников внимательно относиться к своим правам и фиксировать все случаи работы за пределами нормальной продолжительности.