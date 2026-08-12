В России с 1 сентября изменят правила отзыва сотрудников из отпуска В России изменят порядок срочного отзыва сотрудников из отпуска

Москва12 авг Вести.С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, разрешающий срочно отзывать сотрудников из отпуска, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в интервью ТАСС.

Речь идет об отзыве сотрудников для предупреждения промышленных катастроф, аварий или устранения их последствий.

Важно, что эти часы работы должны быть оплачены в двойном размере приводит ТАСС слова Антропенко

Отработанные во время вынужденного выхода из отпуска часы подлежат обязательной оплате в двойном размере.

При этом неиспользованные дни отпуска работник сможет взять в удобное для себя время в текущем трудовом году либо перенести их на следующий трудовой год.

Кроме того, закон предусматривает увеличение предельной нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год при условии закрепления этой нормы в коллективном или межотраслевом соглашении.

Первые два часа переработки за смену подлежат оплате с коэффициентом 1,5, последующие часы - в двойном размере, а начиная со 121-го часа сверхурочных за год все часы переработки подлежат оплате не менее чем по двойной ставке.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 дней.