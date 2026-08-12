Москва12 авгВести.С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, разрешающий срочно отзывать сотрудников из отпуска, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в интервью ТАСС.
Речь идет об отзыве сотрудников для предупреждения промышленных катастроф, аварий или устранения их последствий.
Важно, что эти часы работы должны быть оплачены в двойном размереприводит ТАСС слова Антропенко
Отработанные во время вынужденного выхода из отпуска часы подлежат обязательной оплате в двойном размере.
При этом неиспользованные дни отпуска работник сможет взять в удобное для себя время в текущем трудовом году либо перенести их на следующий трудовой год.
Кроме того, закон предусматривает увеличение предельной нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год при условии закрепления этой нормы в коллективном или межотраслевом соглашении.
Первые два часа переработки за смену подлежат оплате с коэффициентом 1,5, последующие часы - в двойном размере, а начиная со 121-го часа сверхурочных за год все часы переработки подлежат оплате не менее чем по двойной ставке.
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 дней.