Эксперт Голубкова: с осени ряду работников в расчет отпускных включат премии

Россиянам рассказали о нововведениях при начислении отпускных Эксперт Голубкова: с осени ряду работников в расчет отпускных включат премии

Москва11 июл Вести.В расчете отпускных, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, предусмотрены корректировки, в соответствии с которыми некоторые работники наряду с этой выплатой также получат квартальные и годовые премии.

Об этом в разговоре с агентством "Прайм" рассказала главный бухгалтер юридической группы "Яковлев и Партнеры" Екатерина Голубкова.

Она отметила, что несмотря на нововведения, основные принципы расчета останутся прежними.

Как и раньше, отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое Положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников пояснила эксперт

Ключевые изменения при расчете отпускных включают учет квартальных и годовых премий, а также суммы повышения зарплаты в расчетном периоде.

При этом учитываются только те выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда компании, продолжила Голубкова.

Так, если премии или иные выплаты начисляются вне установленных документов, то они не повлияют на расчет отпускных.

Ранее юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун перечислила выплаты, положенные работнику в случае увольнения по собственному желанию.