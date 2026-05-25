В РФ вырос допустимый лимит сверхурочных работ, раскрыты детали и правила оплаты В России увеличили допустимый лимит сверхурочных работ до 240 часов

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Документ доступен на сайте правовой информации.

По данным авторов законопроекта, около 90% россиян готовы к сверхурочной работе ради дополнительного заработка, но действовавшие нормы не позволяли работодателям официально оформлять такую переработку. Новая мера, как предполагается, также должна снизить потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей на фоне дефицита кадров.

Из документа следует, что оплата первых двух сверхурочных часов (в пределах 120 часов в год) — не менее полуторного размера, последующих часов — двойного, а начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.

Кроме того, снят запрет на отзыв из отпуска работников опасных производств при необходимости предотвратить чрезвычайную ситуацию.

Вместе с тем для некоторых категорий сотрудников лимит остается 120 часов в год. Речь идет о тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, трудится по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы рабочего времени, а также об имеющих вредные условия труда.

Отдельных работников можно привлекать к переработке только при их письменном согласии и отсутствии медицинских противопоказаний. Речь идет о пенсионерах, работниках предпенсионного возраста и сотрудниках с вредными условиями труда, при этом должно соблюдаться условие, что это не запрещено им по состоянию здоровья.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.