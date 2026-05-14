Москва14 мая Вести.Госдума РФ приняла поправки в Трудовой кодекс, среди которых было двукратное увеличение лимита сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год.

Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс был принят в четверг, 14 мая, на заседании нижней палаты парламента РФ во втором и третьем чтениях. Ранее лимит сверхурочной работы был установлен в 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочные оплачиваются в полуторном объеме за первые два часа и в двойном - за последующие.

Поправки в Трудовой кодекс были приняты в первом чтении в феврале, а сам законопроект выносился на рассмотрение правительством в декабре 2025 года. Ранее 14 мая сообщалось, что фракция "Единая Россия" настояла на том, чтобы из текста законопроекта удалили поправку о возможности работодателям направлять своим сотрудникам электронные уведомления об увольнении.