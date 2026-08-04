Москва4 авг Вести.С 1 сентября в России изменятся нормы, регулирующие сверхурочную работу и ее оплату. Как рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, допустимый годовой лимит переработок будет увеличен вдвое - с нынешних 120 до 240 часов в год, при этом ограничение в четыре часа в день сохраняется.

Право на труд гарантировано Конституцией Российской Федерации, и вступающие с сентября изменения, по моему мнению, обеспечат всем желающим гражданам возможности по его дополнительной реализации заявил специалист

По словам Балынина, сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторакратном размере, а последующие - не менее чем в двойном. С 1 сентября для переработок в пределах 120 часов в год порядок оплаты останется прежним, а начиная со 121-го часа каждый час будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Балынин также напомнил, что сохраняется норма, по которой сотрудник вместо повышенной оплаты может по своему желанию выбрать дополнительное время отдыха. Кроме того, расширяется перечень гарантий для тех, кого привлекают к сверхурочной работе свыше 120 часов в год.

Так, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, они имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка подчеркнул собеседник RT

Он уточнил, что для остальных работников по общему правилу такое право предоставляется один раз в три года. Ранее россиянам напоминали, что работа в ночное время также оплачивается в повышенном размере.