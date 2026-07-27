Доцент Балынин рассказал, как оплачивается работа в ночное время

Эксперт напомнил порядок оплаты работы в ночное время Доцент Балынин рассказал, как оплачивается работа в ночное время

Москва27 июл Вести.Каждый час работы ночью оплачивается в повышенном размере, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью RT.

Российское правительство установило, что оплата труда в период с 22 до 6 часов производится с повышением на 20% от часовой тарифной ставки за каждый час работы, напомнил Балынин.

Если допустим, что оплата труда за час работы составляет 500 рублей, а гражданин отработал в ночное время четыре часа, то тогда минимальная сумма выплаты за этот промежуток равна 2,4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей) рассказал он

По словам эксперта, точные размеры повышения оплаты работы ночью устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

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