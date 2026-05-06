Эксперт Балынин: работающие по договору ГПХ могут получать зарплату ниже МРОТ

Стало известно, у кого из россиян зарплата может быть ниже МРОТ Эксперт Балынин: работающие по договору ГПХ могут получать зарплату ниже МРОТ

Москва6 мая Вести.Зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России могут получать сотрудники, работающие не на полную ставку и трудоустроенные по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил о важности официального трудоустройства, так как нелегальный прием на работу не может обеспечить гарантий соблюдения прав сотрудника.

По его словам, статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации прямо предусмотрено, что заключение договоров ГПХ, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. При нарушении норм трудового законодательства на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 тыс. руб.

Ранее доцент РЭУ им. Г​​​.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что россиянам без трудового стажа полагается социальная пенсия, но при соблюдении ряда условий.