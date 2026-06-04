Москва4 июн Вести.Повышение лимитов на сверхурочную работу позволит предприятиям нанимать людей с повышенной оплатой труда. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на ПМЭФ-2026.

Он сравнил эффект от таких реформ с появлением 100 тысяч рук в экономике.

Это крайне важный шаг, потому что он, с одной стороны, позволит предприятиям нанимать людей с уплатой им в двойном размере, то есть там повышенный размер оплаты труда. А людям позволит работать, то есть больше зарабатывать. И это даст эквивалент появлению новых 100 тысяч рабочих рук вообще в экономике. Более того, в этих правках достаточно большой пакет и срочность трудовых договоров, гибкость рынка труда, которая позволит предприятиям на основе именно трудовых отношений более гибко нанимать людей, пока сообразно тем заказам, которые у них есть рассказал Решетников

Ранее Решетников заявил о планах по перенаправлению на более эффективную работу трех миллионов россиян.