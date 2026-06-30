Москва30 июн Вести.Экстремально низкий уровень безработицы в 2,2%, который сейчас фиксируется в России, говорит о дефиците труда в стране. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он добавил, что принимаемые меры по увеличению предела сверхурочной работы позволят обеспечить рынок дополнительным количеством труда. Решетников подчеркнул: люди готовы работать, а предприятия – больше платить.

Уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике. На это надо реагировать. И здесь и правительство при поддержке Государственной думы, президента предпринимает шаги: те же правки в Трудовой кодекс, которым поднят предел "сверхурочки" со 120 до 240 часов на "экстраработу", когда срочно нужен труд, и предприятия готовы больше платить, а работники готовы больше работать, вот эта возможность создана. Для малого бизнеса дополнительные там эффекты гибкости, потому что можно больше работников брать на срочные контракты объяснил Решетников

Министр рассказал, что в данный момент структура рынка труда такова, что многие люди, работающие на крупных предприятиях, берут дополнительные подработки после смены или в свои выходные.

Большое число случаев, особенно там в регионах, когда есть крупные предприятия, и люди с 9:00 до 18:00 работают на предприятии, а потом идут еще несколько часов или в выходные работают на тех же там складах. Такая подработка гибкая. Ну, понятно, что где-то кто-то там такси, где-то и курьеры, где-то и так далее. То есть это вот возможность гибкой подработки. Это тоже увеличивает фонд рабочего времени в экономике добавил он

Ранее Решетников рассказал о преимуществах повышения лимитов сверхурочной работы. Он сравнил эффект от этих мер с появлением 100 тысяч рабочих рук в экономике.