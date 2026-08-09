Отпуск для многодетных родителей предложили увеличить до 45 дней В ГД предложили увеличить отпуск для многодетных родителей до 45 дней

Москва9 авг Вести.Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 дней. Своей инициативой он поделился в беседе с РИА Новости.

Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска многодетных родителей до 45 календарных дней будет справедливым признанием того объема труда, который они несут ежедневно​​​. Ведь если у них не остается свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье сказал он

Как отметил парламентарий, типичный рабочий график в представлении многодетного родителя сильно отличается от общепринятого. Основная масса внерабочего времени, по его словам, уходит на школьные поездки, дополнительные занятия, организацию отдыха и медицинского обслуживания детей, а также на подготовку к учебному процессу - и это лишь часть ежедневных задач.

При этом у детей разного возраста разные графики и разные потребности. Один готовится в первый класс, второй требуются регулярные поездки на спортивные тренировки, а третий учится ходить и требует неустанного внимания. добавил Новичков

Все это, по словам депутата, "становится дополнительной неоплачиваемой работой".