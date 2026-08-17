Юрист Баранов объяснил, можно ли сотруднику получить зарплату раньше срока Юрист Баранов: сотрудник может попросить выплатить зарплату раньше срока

Москва17 авг Вести.Сотрудник вправе обратиться к работодателю с просьбой выплатить зарплату или ее часть раньше установленного срока. При этом работодатель, как правило, не обязан удовлетворять такую просьбу, рассказал RT адвокат Игорь Баранов.

По словам юриста, сроки выплаты зарплаты устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. По общему правилу заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца, а конкретные даты устанавливаются заранее.

Баранов отметил, что так называемый аванс является частью зарплаты за первую половину месяца, а не отдельной выплатой по усмотрению работодателя. Поэтому работодатель не может произвольно менять установленные сроки, если это нарушает требования трудового законодательства.

Вместе с тем досрочная выплата возможна по соглашению сторон, если она не нарушает предусмотренные законом гарантии и порядок расчетов. Работник может обратиться с письменной просьбой к руководителю или в бухгалтерию.

Работодатель вправе пойти навстречу, но требовать такую выплату в более ранний срок только на основании личных обстоятельств работник, как правило, не может пояснил эксперт

Если же работодатель систематически задерживает зарплату или выплачивает ее позже установленного срока, работник вправе потребовать не только погашения задолженности, но и компенсации за задержку. За нарушение сроков выплаты также предусмотрена ответственность.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что медианная заработная плата в России увеличилась за последние пять лет на 85%, то есть почти на 30 тысяч рублей.