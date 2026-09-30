Москва30 сенВести.Работник сохраняет право на получение премии даже при увольнении, рассказал RT вице-президент компании "Ренессанс страхование" Виталий Рыбалкин.
Он подчеркнул, что увольнение само по себе – это не повод лишать работника премии.
При решении вопроса о премии необходимо ориентироваться на трудовой договор и положение о премировании, а не на усмотрение работодателя после увольнения сотрудниказаявил Рыбалкин
По его словам, если работник выполнил все показатели и условия согласно правилам премирования, то работодатель не может отменить ее только из-за увольнения.
Трудовой кодекс закрепляет, что все выплаты должны быть определены заранее, а все суммы работнику должны быть выплачены в день увольнения. Работник может отстоять право на получение премии в суде и трудовой инспекции.
Если условия премирования выполнены, можно направить письменное требование о выплате, а при отказе обратиться в трудовую инспекцию или суд. Срок обращения в суд по спорам о невыплаченных суммах составляет один год со дня установленного срока выплатыуказал эксперт
По его словам, судебная практика по таким делам неоднородна – учитывается выполнение показателей, внутренние документы работодателя, характер премии и отработанный период.
Ранее юрист рассказал, что работникам нельзя самовольно выбирать время обеда.