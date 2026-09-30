Эксперт Рыбалкин: работник при увольнении не лишается права на премию

Эксперт объяснил, что работник вправе получить премию даже при увольнении Эксперт Рыбалкин: работник при увольнении не лишается права на премию

Москва30 сен Вести.Работник сохраняет право на получение премии даже при увольнении, рассказал RT вице-президент компании "Ренессанс страхование" Виталий Рыбалкин.

Он подчеркнул, что увольнение само по себе – это не повод лишать работника премии.

При решении вопроса о премии необходимо ориентироваться на трудовой договор и положение о премировании, а не на усмотрение работодателя после увольнения сотрудника заявил Рыбалкин

По его словам, если работник выполнил все показатели и условия согласно правилам премирования, то работодатель не может отменить ее только из-за увольнения.

Трудовой кодекс закрепляет, что все выплаты должны быть определены заранее, а все суммы работнику должны быть выплачены в день увольнения. Работник может отстоять право на получение премии в суде и трудовой инспекции.

Если условия премирования выполнены, можно направить письменное требование о выплате, а при отказе обратиться в трудовую инспекцию или суд. Срок обращения в суд по спорам о невыплаченных суммах составляет один год со дня установленного срока выплаты указал эксперт

По его словам, судебная практика по таким делам неоднородна – учитывается выполнение показателей, внутренние документы работодателя, характер премии и отработанный период.

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