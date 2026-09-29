Юрист: работникам нельзя самовольно выбирать время обеда Юрист Южалин: работник не вправе произвольно выбирать время обеда

Москва29 сен Вести.Работники не вправе произвольно устраивать себе перерывы на обед и отдых, они должны следовать правилам работодателя и нормам Трудового кодекса (ТК), рассказал RT юрист, руководитель юридической практики компании SuperJob Александр Южалин.

Он напомнил, что режим рабочего времени в компании, в том числе перерывы на отдых и питание, устанавливает работодатель согласно нормам Трудового кодекса.

…Самовольно выбирать время обеда сотрудник не вправе: общий порядок устанавливает работодатель, и он ограничен жесткими рамками ТК России — перерыв должен быть не короче 30 минут и не длиннее 2 часов, в рабочее время он не включается и не оплачивается заявил Южалин

По его словам, режим рабочего времени закрепляется в трудовом договоре и правилах внутреннего трудового распорядка.

Часто работодатель устанавливает временный диапазон для обеда, например, с 12 до 15 часов, и работник вправе сам решать, в какое конкретно время в этом диапазоне он пойдет обедать.

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