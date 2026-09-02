Юрист рассказал, можно ли не отвечать на сообщения по работе во время отпуска Юрист Хрулев: молчание в рабочем чате во время отпуска законно

Москва2 сен Вести.Отпуск относится ко времени отдыха, когда сотрудник освобожден от выполнения трудовых обязанностей. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев изданию RT.

Обязанность читать рабочие чаты, отвечать на звонки, согласовывать задачи или подключаться к совещаниям во время отпуска означает выполнение работы. Работодатель может позвонить или написать сотруднику, но отвечать работник не должен. За молчание в рабочем чате или отказ выполнить поручение дисциплинарное взыскание применяться не должно отметил эксперт

Он также напомнил, что Верховный суд прямо указывает: отказ выйти на работу до окончания отпуска не может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Хрулев отметил, что если сотрудник действительно необходим работодателю для выполнения работы, применяется статья 125 Трудового кодекса, регулирующая отзыв из отпуска. В общем случае такой отзыв возможен только с согласия самого работника. При этом оставшаяся часть отпуска должна быть предоставлена в выбранное сотрудником время в текущем рабочем году либо присоединена к отпуску за следующий год. Эксперт подчеркнул, что беременных женщин и работников младше 18 лет отзывать из отпуска запрещено.

Кроме того, Хрулев обратил внимание, что с 1 сентября 2026 года сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, можно будет отзывать из отпуска с их согласия только для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо для устранения последствий таких событий или стихийного бедствия.

По словам специалиста, часы такой работы должны оплачиваться как минимум в двойном размере. Он добавил, что само по себе требование держать телефон включенным "на всякий случай" не создает для сотрудника обязанности работать во время отпуска.

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