Юрист Халимов: работник не обязан оставаться на связи в отпуске

Россиянам объяснили, должен ли работник быть на связи в отпуске Юрист Халимов: работник не обязан оставаться на связи в отпуске

Москва3 сен Вести.Юрист Эмиль Халимов сообщил, что, согласно российскому законодательству, сотрудник не обязан оставаться на связи с работодателем во время своего отпуска. Слова эксперта приводит издание NEWS.ru.

Юрист напомнил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, время отпуска является периодом, во время которого сотрудник может распоряжаться своим временем по своему усмотрению и освобожден от работы.

Пока человек находится в отпуске, работодатель не вправе требовать от него выполнения рабочих задач, ответов на звонки, чтения почты или участия в совещаниях сообщил Халимов

По словам юриста, единственный законный способ вернуть сотрудника на работу – отозвать его из отпуска, а для этой процедуры необходимо согласие самого работника. При отказе работника нельзя считать это нарушением трудовой дисциплины, объявлять выговор или увольнять.

Юрист назвал отдельной проблемой практику некоторых компаний включать в трудовой договор или внутренние регламенты обязанность сотрудника быть доступным в нерабочее время, ведь такие пункты не имеют юридической силы.

Халимов считает лучшим решением частичный отзыв работника из отпуска с его согласия и последующую компенсацию неиспользованных дней.

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