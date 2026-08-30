Правила отзыва сотрудников из отпуска меняются с 1 сентября Работников вредных производств с 1 сентября можно отзывать из отпуска при ЧС

Москва30 авг Вести.Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября, позволяют работодателю отозвать из отпуска сотрудников, трудящихся на вредных или опасных производствах, но только для предотвращения ЧС или ликвидации его последствий, сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Ранее таких работников отзывать из отпуска было запрещено.

Ключевое нововведение касается работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. <..> С 1 сентября <...> отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах. Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований: предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия сказала Подольская

При этом самого факта возникновения ЧС недостаточно для того, чтобы вернуть сотрудника на рабочее место: необходимо доказать, что именно он сможет помочь ее предотвратить или минимизировать последствия, подчеркнула эксперт. Работник должен подписать согласие на отзыв, а оплата его рабочего времени в этом случае производится не менее чем в двойном размере.