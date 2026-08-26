Новый налоговый вычет и заселение в отель через MAX: изменения в РФ с 1 сентября

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября Новый налоговый вычет и заселение в отель через MAX: изменения в РФ с 1 сентября

Москва26 авг Вести.С 1 сентября в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут самые разные категории граждан. Так, поменяется порядок приема на работу матерей с детьми и появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Подробнее о нововведениях – в материале ИС "Вести".

Прием матерей на работу

С начала осени работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. Ранее запрет касался только женщин с ребенком до полутора лет.

Новый налоговый вычет

В сентябре россияне получат возможность оформить налоговый вычет на страхование жизни. В зависимости от суммы взносов гражданин сможет вернуть до 400 тысяч рублей в год. Если договор страхования оформляется в пользу детей, эта сумма может увеличиться до 500 тысяч рублей. При этом речь идет только о договорах, заключенных на срок не менее 10 лет.

Расширение полномочий фельдшеров

Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. При этом действия специалиста должны будут согласовываться с врачом диспансерного отделения или наркологической больницы. Это позволит сделать помощь более доступной в условиях кадрового дефицита.

Изменение порядка диспансеризации

Минздрав с сентября изменит порядок заполнения карты учета диспансеризации. Теперь медиков обяжут вносить в карту данные о липидном профиле пациента. Также врачи будут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после второго этапа диспансеризации в карте отразятся результаты осмотра дерматовенеролога и данные ультразвукового исследования брюшной аорты.

Выдача медсправок родственникам

Осенью расширится круг получателей медицинских справок – теперь документы смогут получать все близкие родственники пациента: родители, дети, усыновители, усыновленные, родные и сводные братья и сестры, а также внуки, бабушки и дедушки. Также определены сведения, в отношении которых можно запрашивать справки.

Заселение в отель через MAX

С 1 сентября крупные отели начнут заселять людей с помощью мессенджера MAX. Такая опция будет доступна, если у гостя нет паспорта, загранпаспорта или водительского удостоверения.

Перевод криптовалюты за границу

Физические и юридические лица, а также ИП с сентября смогут совершать внешнеэкономические сделки с криптовалютой. При этом внутри России криптоплатежи останутся под запретом.

Цифровой рубль

С начала осени россияне смогут бесплатно пользоваться цифровым рублем. Крупные маркетплейсы Wildberries и Ozon уже сообщили, что начнут принимать оплату в цифровых рублях 1 сентября.

Оборудование автовокзалов

Требования к оборудованию автовокзалов изменятся с 1 сентября. Пункты медицинской помощи и общественного питания убрали из перечня обязательных объектов. При этом на станциях все еще должны быть билетные кассы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, комнаты матери и ребенка, а также комнаты отдыха для водителей.

Работа и отдых для российских водителей

Минтранс разработал новые нормы режима работы и отдыха для водителей, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна составлять более 40 часов в неделю. Одна смена при этом не может превышать 10 часов.