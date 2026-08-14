Заселение в отели через MAX работает уже в 70 регионах России

Заселяться в отели через MAX можно в 70 регионах РФ Заселение в отели через MAX работает уже в 70 регионах России

Москва14 авг Вести.Заселение в отели с помощью "Цифрового ID" доступно в более чем 800 отелях в 70 регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба национального мессенджера MAX.

Больше всего гостиниц, использующих "Цифровой ID" для регистрации, — в Татарстане, Псковской, Ульяновской, Кировской и Новгородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Внедрение цифрового заселения через МАХ демонстрирует высокую динамику, технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов. Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова

Уточняется, что для заселения в отель с "Цифровым ID" пользователю необходимо открыть раздел с ID в MAX, нажать на карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, если требуется заселить ребенка, нажать на кнопку "Предъявить" и показать QR-код сотруднику для сканирования данных. Затем нужно выбрать "Подтвердить личность" и предъявить QR-код с фото для подтверждения личности.