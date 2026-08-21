Доцент Голубцова: с 1 сентября в РФ введут налоговый вычет на страхование жизни

Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения Доцент Голубцова: с 1 сентября в РФ введут налоговый вычет на страхование жизни

Москва21 авг Вести.Россияне с 1 сентября 2026 года получат возможность оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Нововведение позволит гражданам вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, пояснила собеседница агентства.

Право на налоговый вычет получат заключившие договор страхования жизни сроком не менее 10 лет на себя или близких родственников.

Суть государственной льготы заключается в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше – до 500 тысяч рублей рассказала Голубцова

Размер возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик уплачивает налоги. При расчете учитываются взносы, внесенные как за гражданина, так и за его супруга, детей или близких родственников.

Другим важным условием является наличие статуса налогового резидента.

Долгосрочный договор страхования жизни помогает не только формировать накопления к определенному возрасту, но и защищать семейный бюджет в случае непредвиденных проблем со здоровьем. Взносы можно вносить регулярно или единовременно.

Ранее информресурс "Объясняем.РФ" напомнил гражданам об условиях для получения налогового вычета за занятия спортом.