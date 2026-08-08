Москва8 авгВести.Получить социальный налоговый вычет за занятия спортом можно при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает правительственный информационный ресурс "Объясняем.РФ" в связи с Днем физкультурника.
Право на вычет имеют граждане, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Оформить его можно: на свои занятия; на спортивные секции детей и подопечных до 18 лет или до 24 лет — для студентов дневного отделениясказано в материале
Главное условие – спортивная организация или секция должна входить в перечень Минспорта. При этом расходы на покупку спортивного инвентаря в налоговый вычет не включаются.
Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей в год. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на "Госуслугах."
Вернуть часть расходов на занятия спортом можно в течение трех лет после их оплаты. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится.
Для расходов с 2024 года достаточно справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Для более ранних расходов потребуются договор с организацией и платежные документы — чеки или квитанции.
Получить вычет можно через работодателя, налоговую декларацию или в упрощенном порядке:
- При обращении через работодателя необходимо получить в личном кабинете ФНС уведомление о праве на вычет и передать его работодателю.
- При подаче декларации через "Госуслуги" или сайт ФНС после проверки средства перечисляются на счет налогоплательщика.
- Для упрощенного оформления необходимо дать организации, оказавшей услугу, согласие на передачу сведений в ФНС.
Ранее депутат Алексей Говырин рассказал о налоговых вычетах по НДФЛ в 2026 году. А в Минфине РФ сообщали, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, и россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения.