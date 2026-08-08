Россиянам напомнили об условиях налогового вычета за занятия спортом Портал "Объясняем.РФ" опубликовал условия налогового вычета за занятия спортом

Москва8 авг Вести.Получить социальный налоговый вычет за занятия спортом можно при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает правительственный информационный ресурс "Объясняем.РФ" в связи с Днем физкультурника.

Право на вычет имеют граждане, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Оформить его можно: на свои занятия; на спортивные секции детей и подопечных до 18 лет или до 24 лет — для студентов дневного отделения сказано в материале

Главное условие – спортивная организация или секция должна входить в перечень Минспорта. При этом расходы на покупку спортивного инвентаря в налоговый вычет не включаются.

Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей в год. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на "Госуслугах."

Вернуть часть расходов на занятия спортом можно в течение трех лет после их оплаты. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится.

Для расходов с 2024 года достаточно справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Для более ранних расходов потребуются договор с организацией и платежные документы — чеки или квитанции.

Получить вычет можно через работодателя, налоговую декларацию или в упрощенном порядке:

При обращении через работодателя необходимо получить в личном кабинете ФНС уведомление о праве на вычет и передать его работодателю.

При подаче декларации через "Госуслуги" или сайт ФНС после проверки средства перечисляются на счет налогоплательщика.

Для упрощенного оформления необходимо дать организации, оказавшей услугу, согласие на передачу сведений в ФНС.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал о налоговых вычетах по НДФЛ в 2026 году. А в Минфине РФ сообщали, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, и россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения.