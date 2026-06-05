Москва5 июн Вести.Родители могут вернуть часть средств, потраченных на детский лагерь, спортивные сборы или санаторий, с помощью налоговых вычетов по направлениям спорт, образование и лечение. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Государство дает налоговые вычеты по трем основным направлениям: спорт, образование, лечение. И многие лагеря подходят под одно из них. Языковая смена относится к образованию. Спортивные сборы — к спорту. Санаторный лагерь с процедурами — это лечение. В каждом случае можно вернуть часть денег. Но нужно понимать разницу пояснил парламентарий

Если лагерь имеет образовательную лицензию, можно оформить социальный вычет на обучение. Однако вернут деньги только за ту часть путевки, которая относится к обучению. Лимит расходов на одного ребенка — 110 тыс. рублей в год, максимальный возврат — 14 300 рублей.

За спортивные сборы и секции также можно получить вычет, но при условии, что организатор включен в перечень Минспорта. Лимит — 150 тыс. рублей в год, возврат — до 19 500 рублей.

Для санаторного лагеря с медицинскими процедурами действуют правила вычета на лечение. Здесь лимитов практически нет, можно вернуть 13% от общей суммы. Ключевое условие: в договоре и платежках услуги должны быть четко обозначены как медицинские, а не просто "отдых и оздоровление".