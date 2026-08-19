Москва19 авг Вести.Увеличение продолжительности сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год распространяется только на компании, в которых действует коллективный договор или отраслевое соглашение. Изменения произошли в условиях дефицита кадров, рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью ИС "Вести".

Изменения для тех именно, у кого в компании есть профсоюз и заключен коллективный договор между работниками и работодателями. Или есть отраслевое соглашение. Если все-таки в отраслевом соглашении это [новый лимит] будет отражено, то обязательно должно это быть отражено и в локальных актах организации объяснила эксперт

Она добавила, что в Трудовом кодексе есть некоторые исключения, когда работодатель может заставить работника выйти в сверхурочное время. Это может быть связано с форс-мажорными обстоятельствами, когда, например, нужно устранять последствия аварии. В других случая работодатель не может заставить специалиста работать больше.

[Увеличение лимита] сделано, конечно, в условиях дефицита кадров, и есть компании, в которых действительно большой дефицит, а это было ограничено 120 часами отметила Иванова-Швец

Новые изменения вступят в силу с 1 сентября.