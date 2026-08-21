Россиянам объяснили, как справиться с травлей на работе Психолог Киселев призвал сохранять выдержку при травле на работе

Москва21 авг Вести.Как человеку противостоять травле на рабочем месте? Об этом в интервью NEWS.ru рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой психологии труда и организационной психологии Государственного университета просвещения Вадим Киселев.

По его словам, при намеренном давлении со стороны коллег важно строго соблюдать должностные инструкции и внутренние регламенты, а нарушения трудовых прав - фиксировать.

В этом случае при судебном разрешении конфликта у вас будут психологические и юридические основания для вашей защиты и удовлетворения законных требований сказал Вадим Киселев

Он посоветовал прежде всего попытаться решить конфликт мирным путем. При нарушении прав, например, при отказе в предоставлении отпуска, сотруднику следует официально уведомить работодателя о ситуации и готовности защищать свои права в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Психолог также рекомендовал разобраться в причинах травли. По его словам, причиной конфликта может стать приход нового сотрудника на должность, которую ранее рассчитывал получить кто-то из коллектива. В такой ситуации стоит спокойно обсудить происходящее с руководителем или нейтрально настроенными коллегами.

Как правило, зачинщика и инициатора травли всегда видно отметил Киселев, добавив, что в коллективе может существовать неформальный лидер, опасающийся за свое положение

Специалист призвал сохранять выдержку, быть вежливым и корректным в общении, демонстрировать готовность работать в команде и качественно выполнять свои обязанности. По его мнению, профессиональное поведение поможет укрепить позиции сотрудника и постепенно улучшить отношения с коллегами.