Росстандарт рекомендует поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе

Росстандарт рекомендует поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе Росстандарт рекомендует поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе

Москва4 авг Вести.Росстандарт принял ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который рекомендует поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе. ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что результативность труда с большей вероятностью обеспечат поощрение и поддержка участия, а не принуждение к нему.

Там также отмечается, что организациям следует проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, поощрять стремление каждого внести вклад в общее дело, а также четко ставить задачи и объяснять смысл поручений.

Помимо этого, организациям необходимо регулярно анализировать рабочие задания, график сотрудников и должностные инструкции. Следует избегать внедрения "машинного темпа" или "непредсказуемого графика работы". отмечается в документе,

Отдельный блок рекомендаций в ГОСТе посвящен межличностным отношениям на работе. В документе подчеркивается, что в коллективе не должно быть травли и издевательств, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует злоупотреблять полномочиями.