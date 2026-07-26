В России начал действовать ГОСТ к собакам-поводырям Росстандарт: по ГОСТу собаки-поводыри должны спокойно реагировать на шум города

Москва26 июл Вести.ГОСТ на собак-поводырей начал действовать в России с 1 июля 2026 года, в стандарте появились определенные требования к поведению и характеру таких животных, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

ГОСТ Р 72374-2025 устанавливает единые требования к рабочим качествам собак-проводников, необходимым для безопасного сопровождения инвалидов по зрению и обеспечения их самостоятельного передвижения рассказали в Росстандарте

В ведомстве уточнили, что животные должны быть спокойны к снаряжению, не иметь агрессии, не реагировать на шум города, транспорт, уверенно выполнять основные команды.