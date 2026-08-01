ГОСТ на жилые модули для автопутешествий вступил в силу в России

В России с 1 августа вступил в силу ГОСТ на жилые модули для автопутешествий ГОСТ на жилые модули для автопутешествий вступил в силу в России

Москва1 авг Вести.В первый день августа в России начал действовать государственный стандарт, регламентирующий требования к жилым модулям, используемым в автомобильном туризме.

По сведениям Росстандарта, документ впервые устанавливает технические нормы, методы испытаний и порядок оценки соответствия как самих жилых блоков, так и транспортных средств, предназначенных для их перевозки.

ГОСТ распространяется на модули, в которых нахождение людей во время движения не допускается. Они могут быть как съемными, так и стационарно установленными на транспортные средства категорий M, N и O.

Новый стандарт призван повысить безопасность и упорядочить использование таких конструкций в сфере автотуризма.