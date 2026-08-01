Москва1 авгВести.В первый день августа в России начал действовать государственный стандарт, регламентирующий требования к жилым модулям, используемым в автомобильном туризме.
По сведениям Росстандарта, документ впервые устанавливает технические нормы, методы испытаний и порядок оценки соответствия как самих жилых блоков, так и транспортных средств, предназначенных для их перевозки.
ГОСТ распространяется на модули, в которых нахождение людей во время движения не допускается. Они могут быть как съемными, так и стационарно установленными на транспортные средства категорий M, N и O.
Новый стандарт призван повысить безопасность и упорядочить использование таких конструкций в сфере автотуризма.