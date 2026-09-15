Личный монитор и стул на работе: когда сотрудник вправе требовать компенсацию Аналитик Санина: работодатель может компенсировать использование личной техники

Москва15 сен Вести.Сотрудники нередко используют на работе собственное оборудование — монитор, клавиатуру или удобное кресло. Как пояснила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру", закон не запрещает применять личные вещи в рабочих целях, если это не противоречит трудовому договору, внутренним правилам компании и нормам охраны труда.

Пользоваться своими вещами (монитором, клавиатурой, удобным стулом) в рабочих целях без требования компенсации можно, если это не противоречит трудовому договору, правилам компании и нормам охраны труда. Но если сотрудник хочет получить компенсацию за покупку, без согласования с работодателем не обойтись предупредила эксперт

По ее словам, для получения выплаты необходимо написать служебную записку на имя руководителя, объяснив, зачем нужно то или иное оборудование и как оно поможет в работе. Работодатель оценит, насколько покупка способна повысить производительность и эффективность сотрудника, и может отказать, если не увидит в ней пользы. Если же руководство согласно, стороны заключают письменное соглашение о компенсации.

Отдельный случай — когда компания сама не обеспечила работника необходимой техникой.

Тогда сотрудник может использовать свое оборудование и вправе требовать компенсацию. В такой ситуации компания обязана возместить затраты на использование, износ имущества и связанные с этим расходы, иначе сотрудник может отказаться от выполнения работы заключила Санина

Ранее россиян предупредили, что при увольнении выданную работодателем технику необходимо вернуть.