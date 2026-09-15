В hh.ru разъяснили правила использования искусственного интеллекта на работе Работодатели в РФ вправе запретить сотрудникам использовать нейросети

Москва15 сен Вести.Трудовой кодекс РФ не запрещает работникам использовать нейросети, однако работодатель имеет право ограничить или полностью запретить их применение во внутренних документах. Об этом в беседе с RT сообщил юрист сервиса hh.ru Александр Кузнецов.

Эксперт отметил, что даже при отсутствии прямого запрета сотрудникам нельзя загружать в публичные чат-боты коммерческую тайну и персональные данные — за это грозит дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения.

Кроме того, работник лично отвечает за финальный результат и ошибки, допущенные искусственным интеллектом. Если же компания сама обязывает персонал использовать ИИ, она должна предоставить необходимое оборудование, оплатить подписки или компенсировать расходы на них.