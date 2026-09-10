Юрист Хаминский объяснил, когда холод на работе может считаться нарушением

Юрист рассказал о правах работников при холоде в помещении Юрист Хаминский объяснил, когда холод на работе может считаться нарушением

Москва10 сен Вести.Допустимая температура на рабочем месте зависит от категории выполняемой работы, а работодатель обязан соблюдать установленные нормативы. Об этом RT рассказал юрист Александр Хаминский.

Юрист уточнил, что для сидячей работы категории Iа нижняя граница допустимой температуры в холодный период составляет 20 градусов. Для работ с большей физической нагрузкой допустимые значения ниже.

Статья 109 Трудового кодекса России предусматривает для работников, занятых в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, специальные перерывы для обогревания и отдыха отметил Хаминский

Отдельная денежная компенсация только за работу в холодном помещении законом не предусмотрена. Она возможна, если условия труда по итогам специальной оценки признаны вредными и для них предусмотрены соответствующие гарантии.

Для фиксации нарушения юрист рекомендовал измерить температуру непосредственно на рабочем месте, оформить акт и направить работодателю письменное обращение. При необходимости работник может обратиться в государственную инспекцию труда.

Ранее юрист описал, как может выглядеть коммуникация работника и руководителя во время отпуска. По словам эксперта, обязанность читать рабочие чаты является фактически выполнением работы.