Юрист Борзенко: списанная техника все равно принадлежит компании Адвокат Борзенко: технику при увольнении нельзя оставить, но можно выкупить

Москва14 сен Вести.Техника, выданная сотруднику для работы (ноутбуки, смартфоны, мониторы), остается собственностью компании, пояснила RT адвокат Надежда Борзенко.

По ее словам, даже если устройство использовалось годами, его стоимость списана, а сотрудник работал удаленно, это не делает вещь личной собственностью. Как отметила юрист, по ст. 21 ТК РФ работник обязан бережно относиться к имуществу нанимателя. Поэтому при увольнении технику необходимо вернуть, если нет отдельного соглашения о ее передаче.

Если сотрудник хочет оставить устройство себе, существует несколько путей решения. Устройство можно выкупить у компании. Стороны договариваются о цене и заключают договор купли-продажи. Возможен перевод денег или удержание из зарплаты, но только по письменному заявлению работника (ст. 137 ТК РФ). Также компания вправе подарить вещь. Если стоимость выше 3 тыс. рублей, то нужен письменный договор. Подарки дороже 4 тыс. рублей в год облагаются НДФЛ.

Для госорганизаций правила строже: казенные учреждения не могут продавать имущество без согласия собственника, а бюджетным может потребоваться согласование для особо ценного имущества.