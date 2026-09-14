Москва14 сенВести.Техника, выданная сотруднику для работы (ноутбуки, смартфоны, мониторы), остается собственностью компании, пояснила RT адвокат Надежда Борзенко.
По ее словам, даже если устройство использовалось годами, его стоимость списана, а сотрудник работал удаленно, это не делает вещь личной собственностью. Как отметила юрист, по ст. 21 ТК РФ работник обязан бережно относиться к имуществу нанимателя. Поэтому при увольнении технику необходимо вернуть, если нет отдельного соглашения о ее передаче.
Если сотрудник хочет оставить устройство себе, существует несколько путей решения. Устройство можно выкупить у компании. Стороны договариваются о цене и заключают договор купли-продажи. Возможен перевод денег или удержание из зарплаты, но только по письменному заявлению работника (ст. 137 ТК РФ). Также компания вправе подарить вещь. Если стоимость выше 3 тыс. рублей, то нужен письменный договор. Подарки дороже 4 тыс. рублей в год облагаются НДФЛ.
Для госорганизаций правила строже: казенные учреждения не могут продавать имущество без согласия собственника, а бюджетным может потребоваться согласование для особо ценного имущества.