Юрист объяснила, когда найденную вещь можно оставить себе Юрист Свечникова: найденный кошелек остается чужой собственностью

Москва14 авг Вести.Найденный телефон или кошелек остается чужой собственностью — если владелец известен, нашедший обязан сразу сообщить ему о находке и вернуть вещь, рассказала в беседе с RT доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Если вещь обнаружена в магазине, кафе, офисе, автобусе, поезде, каком-либо помещении либо транспорте, её следует передать представителю собственника этого места или транспорта поделилась специалист

Когда владелец или место его пребывания неизвестны, нужно заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления.

Конкретного срока в днях ГК РФ не устанавливает, сообщить требуется немедленно. На время поиска собственника вещи ее можно хранить у себя либо передать на хранение отметила Свечникова

По ее словам, опасно отключать найденный телефон, извлекать сим-карту, сбрасывать настройки, игнорировать звонки владельца, прятать кошелек, тратить найденные деньги, пользоваться банковскими картами или продавать вещь.

Само отсутствие заявления о находке ещё не образует кражу. При активном сокрытии вещи и намерении обратить её в свою пользу действия могут квалифицировать по ст. 158 УК РФ предупредила юрист

По ч. 1 ст. 158 УК РФ возможны штраф до 80 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет, подчеркнула собеседница RT.

Она дополнила, что при стоимости похищенного до 2,5 тыс. рублей без квалифицирующих признаков возможна административная ответственность за мелкое хищение.

Юрист сообщила, что оставить находку себе можно лишь после шести месяцев со дня заявления о ней в полицию или орган местного самоуправления, если владелец за это время не установлен и никто не заявил право на вещь.