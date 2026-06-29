Эксперт Леонова: сим-карту могут заблокировать, если долго не пользоваться ей

Финансист рассказала, что будет, если подолгу не пользоваться сим-картой Эксперт Леонова: сим-карту могут заблокировать, если долго не пользоваться ей

Москва29 июн Вести.Длительное отсутствие действий по сим-карте может привести к ее блокировке оператором в одностороннем порядке.

Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Федеральный закон "О связи" подразумевает, что оператор имеет право направить уведомление абоненту, не пользовавшемуся сим-картой долгое время, и после этого в течение шести месяцев расторгнуть договор.

После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера пояснила Леонова

У разных операторов сроки блокировки могут отличаться: от 90 дней до полугода.

Агентство уточняет, что заблокированный номер, который был привязан к банку или "Госуслугам", восстановить доступ можно двумя способами.

Для начала можно попробовать вернуть номер у оператора. В случае если прошло менее шести месяцев и номер еще не продан, оператор может его восстановить. Далее абоненту нужно зайти в настройки безопасности и обновить привязки.

Если же восстановление номера невозможно, то требуется лично обратиться в офис банка и сменить номер телефона, привязанный к карте. Эту процедуру нужно проделать и с "Госуслугами", посетив отделение МФЦ и сменив номер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за девять месяцев 1,8 млн россиян оформили самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи, который позволяет защититься от злоумышленников.