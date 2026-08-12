В МВД рассказали о рисках, связанных с тратой поступивших от неизвестного денег

МВД: за присвоение денег, поступивших на счет от незнакомца, грозит наказание В МВД рассказали о рисках, связанных с тратой поступивших от неизвестного денег

Москва12 авг Вести.Использование гражданином денег, которые неожиданно поступили на его банковский счет от неизвестного отправителя, расценят как необоснованное обогащение, отмечает ТАСС со ссылкой на МВД.

При обнаружении таких поступлений на банковский счет, даже если сумма незначительная, гражданину не следует использовать эти деньги. Подобные действия могут расценить как необоснованное обогащение, получатель обязан вернуть деньги, а также возместить возможные судебные расходы.

МВД советует в подобных случаях обращаться в банк. Финансово-кредитная организация самостоятельно свяжется с отправителем и примет меры для урегулирования ситуации.

Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил, что мошенники могут звонить со знакомого жертве телефонного номера.