Юрист Манько: деньги за подписку можно вернуть и после автоматического списания

Юрист рассказал, как вернуть деньги за подписку после автоматического списания Юрист Манько: деньги за подписку можно вернуть и после автоматического списания

Москва9 сен Вести.Даже после автоматического списания средств можно вернуть деньги за подписку, которую пользователь забыл отменить. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Александр Манько. Он пояснил, что закон дает возможность отказаться от услуги в любое время, расторгнуть договор и потребовать возврата средств за неиспользованный период.

Однако сервисы зачастую ссылаются на условия оферты, согласно которым деньги не возвращаются. Между тем подобные положения, ущемляющие права потребителей, не имеют юридической силы. Компания может удержать только фактически понесенные и подтвержденные расходы, например банковскую комиссию.

Сразу пишите в поддержку: "На основании статьи 32 Закона "О защите прав потребителей" я отказываюсь от услуги и требую возврата средств за неиспользованный период". Обычно этого достаточно для решения проблемы. У сервиса есть 10 дней на возврат сказал Манько

Он отметил, что, если организация отказывается выполнять требование, потребитель может обратиться в банк и оспорить операцию. В некоторых случаях финансовая организация способна вернуть средства в принудительном порядке. Кроме того, можно подать обращение в Роспотребнадзор, а при отсутствии результата обратиться в суд. Госпошлина по подобным делам не взимается.

Юрист призвал защищать свои права и не позволять компаниям безосновательно забирать деньги.

Ранее сообщалось, как отменить подписку на “Кинопоиск” и в каких случаях за нее можно вернуть средства.