Юрист рассказал, как вернуть деньги за билет на концерт Канье Уэста Юрист Хрулев объяснил, как вернуть деньги в случае отмены концерта Канье Уэста

Москва25 авг Вести.Фанатам Канье Уэста, которые уже купили билеты на его шоу в России, лучше сохранить чек, подтверждение оплаты и переписку с продавцом. Об этом заявил юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.

В беседе с RT он пояснил, при каких обстоятельствах можно вернуть деньги за билеты, даже объявленные организаторами невозвратными. Речь идет о тех местах, что были куплены в акционный период с 14 по 23 августа.

Если организатор официально отменит концерт, покупатель вправе потребовать полную стоимость билета. Такое правило закреплено в статье 52.1 Основ законодательства России о культуре. Оно действует и для акционных билетов пояснил Хрулев

Юрист добавил, что в данный момент формально организаторы не объявили об отмене мероприятия, несмотря на сообщение концертной площадки об отказе. При этом перенос места проведения может быть основанием для требования полного возврата выплаченных за билет средств.

Ранее стало известно, что администрация стадиона "Газпром Арена" не заключала договор аренды с организаторами концерта Канье Уэста в России. Тем самым владельцы площадки объявили, что мероприятие на этой локации в указанные сроки не состоится. Организаторы мероприятия, в свою очередь, заявили, что планировали заключить договор с "Газпром Арена" 27 августа.