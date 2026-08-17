Москва17 авгВести.Помимо Санкт-Петербурга, американский рэпер Канье Уэст может посетить и Москву. Об этом заявила музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе концертного агентства Say Agency сообщали, что Канье Уэст планирует приехать в Россию с выступлением. Два концерта должны пройти 10 и 11 октября на площадке "Газпром Арена" в Петербурге. По информации организаторов, стоимость билетов будет составлять от 9 тысяч рублей.
В своем посте Рудковская выразила мнение, что "в октябре "Газпром Арена" соберет аншлаг".
Питер, вы готовы? Но! Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут жеговорится в сообщении
Как выразилась продюсер, "ждать осталось совсем недолго".
Кроме того, Рудковская заявила, что в техническом плане Северная столица готова к приему артистов такого масштаба и назвала это событие тектоническим сдвигом для всей концертной индустрии страны.