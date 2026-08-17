Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст "будет и в Москве"

Яна Рудковская о Канье Уэсте: я знаю, что он будет и в Москве Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст "будет и в Москве"

Москва17 авг Вести.Помимо Санкт-Петербурга, американский рэпер Канье Уэст может посетить и Москву. Об этом заявила музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе концертного агентства Say Agency сообщали, что Канье Уэст планирует приехать в Россию с выступлением. Два концерта должны пройти 10 и 11 октября на площадке "Газпром Арена" в Петербурге. По информации организаторов, стоимость билетов будет составлять от 9 тысяч рублей.

В своем посте Рудковская выразила мнение, что "в октябре "Газпром Арена" соберет аншлаг".

Питер, вы готовы? Но! Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же говорится в сообщении

Как выразилась продюсер, "ждать осталось совсем недолго".

Кроме того, Рудковская заявила, что в техническом плане Северная столица готова к приему артистов такого масштаба и назвала это событие тектоническим сдвигом для всей концертной индустрии страны.