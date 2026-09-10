Москва10 сен Вести.Организаторы концертов рэпера Канье Уэста рассматривают замену площадки для проведения шоу в России. Об этом музыкальный критик Евгений Бабичев побеседовал с журналистами "Абзаца" и допустил возможность переноса выступления американского репера с "Газпром Арены" в "Лужники".

Чем больше стадион, тем лучше. Надо понимать, что "Газпром Арена" немаленькая. И если перенести концерт на меньшую площадку, то придется как-то оптимизироваться, отказываться от чего-то. Наверное, организаторам этого не хотелось бы. Когда пошли первые разговоры, что "Газпром" не принимает, сразу "Лужники" изъявили желание. И так как это наша самая большая арена в Москве, мне кажется, реальнее всего, что концерт, если на него дадут зеленый свет, перенесут именно туда отметил Бабичев

По мнению эксперта, в случае переноса мероприятий в Москву организаторы вряд ли будут менять даты. Кроме того, за оставшийся месяц, по его словам, вполне реально успеть подготовить площадку к концертам.

Ранее в социальных сетях компании ООО "Сэй Эдженси", которая занимается организацией концертов Уэста в РФ, исчезли публикации, в которых утверждалось, что переноса мероприятия на другую площадку не будет.

Также, по сообщению "Известий", накануне с ними связался представитель Уэста. Он заявил, что проведение шоу в Петербурге пока остается под вопросом, поэтому перенос концертов в Москву все же рассматривается.