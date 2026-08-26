Концерт Канье Уэста может состояться на Урале "Екатеринбург Арена" готова стать площадкой для выступления Канье Уэста

Москва26 авг Вести."Екатеринбург Арена" готова к диалогу с организаторами концерта рэпера Канье Уэста, однако пока обращений не поступало, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы площадки.

Мы открыты к диалогу со всеми организаторами мероприятий, но к настоящему моменту обращений по названному артисту не поступало приводит агентство слова своего собеседника

В середине августа стало известно, что американский артист собирается приехать осенью в Россию и дать два концерта в Санкт-Петербурге. Согласно информации на сайте концертного агентства Say Agency, выступление было запланировано на "Газпром Арене". После началась продажа билетов, максимальная стоимость которых доходила до 160 тысяч рублей.

Через несколько днем представители площадки заявили, что контракт на аренду стадиона не был заключен, и концерт не состоится. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов.

При этом в Say Agency настаивали, что процесс согласования проведения концерта с "Газпро Ареной" еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа. Также утверждается, что рэпер уже получил аванс.

Как считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, возникшая неопределенность в проведении концертов может быть искусственно созданной и использоваться в качестве инструмента пиара.