Названа максимальная цена билета на концерт Канье Уэста в Петербурге VIP-билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге оценили в 160 тыс. рублей

Москва17 авг Вести.Максимальная стоимость билета на концерты Ye, ранее известного как Канье Уэст, в Санкт-Петербурге составляет 160 тысяч рублей. Такая цена указана за место в VIP-ложе, следует из данных организаторов.

Ранее стало известно, что артист планирует приехать в Россию и дать два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.

Согласно данным афиш, самые доступные билеты стоят от 9 тысяч рублей - это места на дальних трибунах. Билеты на другие трибуны продаются по цене от 12 до 27 тысяч рублей. Места ближе к сцене оцениваются в 30-50 тысяч рублей, а проход на танцпол стоит 25 тысяч рублей. Самые дорогие билеты, а именно места в VIP-ложах, продаются по 160 тысяч рублей за место.

Ye - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант сначала начал использовать этот псевдоним, а в 2021 году официально сменил имя в документах на него.

Творчество Ye сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Он считается одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, имеет 24 премии Grammy и известен альбомами The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.