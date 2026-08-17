VIP-ложи на концерт Канье Уэста 11 октября в Петербурге раскупили за 6 часов

Ложи на концерт Канье Уэста в Петербурге за 160 тыс. рублей раскупили за 6 часов VIP-ложи на концерт Канье Уэста 11 октября в Петербурге раскупили за 6 часов

Москва17 авг Вести.Билеты в VIP-ложи на концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге 11 октября раскупили за 6 часов, следует из данных сайта по продаже билетов.

На концерт Канье Уэста, который пройдет на "Газпром Арене" 10 октября, при этом остались места в пяти VIP-ложах. Также зрители пока могут приобрести билеты на трибуны, стоимость которых вырьируется от 17 до 50 тыс. рублей. Цена одного билета на танцпол составляет 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за час.