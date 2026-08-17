Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за час Билеты по 9 тыс. рублей на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за час

Москва17 авг Вести.Ажиотаж вокруг предстоящих выступлений американского рэпера Канье Уэста в России набирает обороты. Самая бюджетная категория билетов на концерты, которые пройдут 10 и 11 октября на "Газпром-Арене", была полностью раскуплена в течение часа после старта продаж, следует из данных афиши.

Речь идет о билетах стоимостью 9 тысяч рублей. При этом в остальных ценовых категориях места еще есть, хотя спрос остается высоким. Почти полностью раскуплены и VIP-ложи: из 102 мест на 10 октября остался лишь один билет по цене 160 тысяч рублей, а на 11 октября все VIP-места уже проданы. Также целиком выкуплено несколько лож категории D, где стоимость варьируется от 17 до 27 тысяч рублей.

Самые дорогие билеты, а именно места в VIP-ложах, продаются по 160 тысяч рублей за место.