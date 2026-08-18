Спрос на жд-билеты в Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста

Спрос на поезда в Петербург вырос в десятки раз в даты концертов Канье Уэста Спрос на жд-билеты в Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста

Москва18 авг Вести.Спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на 9-11 октября вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником после анонса концертов рэпера Канье Уэста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса путешествий "Туту".

Средняя цена на поезд из Москвы в Петербург в эти даты составляет 5 547 руб.

За вчерашний день заказы поездов в Санкт-Петербург на 9-11 октября выросли в 41 раз, искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз заявили в пресс-службе

Авиабилет в одну сторону на те же даты из Москвы стоит 4 253 руб., средняя цена проживания за ночь в городе - 3 709 руб.

Спрос на бронирование жилья на 10-11 октября в Санкт-Петербурге вырос на 53% в годовом выражении после анонса концертов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Спрос на бронирование объектов размещения в Санкт-Петербурге в даты проведения концерта Канье Уэста (10-11 октября 2026) вырос на 53% относительно аналогичных дат в прошлом году говорится в сообщении

Ранее стало известно, что два концерта Канье Уэста пройдут на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 10-11 октября. VIP ложи на эти концерты за 160 тыс. рублей раскупили за шесть часов.