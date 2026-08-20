Финансист Родин: концерты Канье Уэста могут принести Петербургу до 2 млрд рублей

Финансист Родин подсчитал доход Петербурга от концертов Канье Уэста Финансист Родин: концерты Канье Уэста могут принести Петербургу до 2 млрд рублей

Москва20 авг Вести.Два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут принести городской экономике дополнительно до 2 млрд рублей. Об этом РИА Новости рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По оценке эксперта, общие расходы посетителей мероприятий могут превысить 3-3,5 млрд рублей, а при более благоприятном базовом сценарии достичь 5 млрд рублей. При этом около половины этой суммы составит стоимость билетов, которая достанется организаторам.

Таким образом, дополнительный экономический эффект для Петербурга может составить 1,5-2 млрд рублей.

Эффект почувствует бизнес, поскольку любое крупное мероприятие обеспечивает место проведения большим турпотоком отметил Родин

По его словам, основными получателями средств станут рестораны, гостиницы, частные арендодатели, транспортные компании и магазины.

При этом эксперт отметил, что рост доходов бизнеса будет частично компенсироваться расходами городского бюджета на обеспечение безопасности во время проведения концертов.

Концертное агентство Say Agency ранее объявило о двух выступлениях Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Позже эти данные подтвердил менеджер рэпера.

После появления новостей о концертах заметно вырос спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на период с 9 по 11 октября.