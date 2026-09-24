Шесть исков на 1,4 млн руб. подано к организатору концертов Канье Уэста в РФ

К организатору концертов Канье Уэста в Петербурге подано 6 исков на 1,4 млн руб. Шесть исков на 1,4 млн руб. подано к организатору концертов Канье Уэста в РФ

Москва24 сен Вести.К организатору концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге компании Say Agency подано 6 исков. Их общая сумма превышает 1,4 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Три заявления было подано в суды Москвы, два – в Петербурге и один – в Воронеже. Наиболее крупной суммой по иску стали 640 000 рублей, которые жителем Москвы были отданы за четыре билета.

Шесть исков на общую сумму более 1,4 миллиона рублей подано в российские суды к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге написано в публикации

Ранее сообщалось, что иск на 160 000 рублей был также подан в Бабушкинский суд города Москвы.

Концерты Канье Уэста были запланированы на 10 и 11 октября. Местом их проведения называлась "Газпром Арена". Ее руководство позже сообщило, что договора об аренде стадиона не заключалось.

Вскоре сам Уэст убрал Санкт-Петербург из своего концертного тура.