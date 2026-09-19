В Петербурге подали иск на организатора концерта Канье Уэста в России

Еще один иск на организатора концерта Канье Уэста в РФ подали в Петербурге В Петербурге подали иск на организатора концерта Канье Уэста в России

Москва19 сен Вести.В Санкт-Петербурге зарегистрирован иск на организатора концерта Канье Уэста в России Say Agency. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой.

При этом связан ли иск именно с концертом американского рэпера, не уточняется.

Увидела сегодня, что мы зарегистрировали иск к ООО "Сэй Эдженси". Судя по категории, очень похоже, что иск по концерту Канье Уэста. Выборгский районный суд - первый счастливчик говорится в публикации

Подробности не приводятся. Отмечается, что иск только зарегистрирован и с ним пока ничего не успели сделать.

Ранее иск на Say Agency был зарегистрирован в Воронеже. Центральный районный суд города уже начал рассмотрение.