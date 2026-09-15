Адвокат Бенхин: организаторы шоу Канье Уэста в РФ могут получить срок до 10 лет

Адвокат заявил, что организаторы шоу Канье Уэста могут получить до 10 лет тюрьмы Адвокат Бенхин: организаторы шоу Канье Уэста в РФ могут получить срок до 10 лет

Москва15 сен Вести.Организаторы шоу американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут столкнуться с уголовной ответственностью и получить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы, заявил адвокат Александр Бенхин.

По словам адвоката, слова которого передает NEWS.ru, суды к организатору концерта Канье Уэста будут выиграны.

И обратились в инстанции люди не просто так, а потому что Роспотребнадзор вынес предупреждение о неправомерности невозврата денег. По закону, если человек вернул билет за 10 дней до концерта, ему обязаны отдать назад его средства. То, что организаторы внесли в оферту какие-то пункты о невозвратности билетов, незаконно заявил Бенхин

Однако, как заметил адвокат, на данный момент это находится в гражданско-правовой плоскости и административном праве. Вся эта ситуация, как уточнил Бенхин, — еще не уголовное дело.

Он уточнил, что через массовые подачи исков в суд Say Agency "могут элементарно довести до банкротства".

А вот следующий этап — это уже признание агентства мошенническим и возбуждение уголовного дела. Организаторы могут получить вплоть до 10 лет тюрьмы пояснил Бенхин

15 сентября стало известно, что центральный районный суд Воронежа начал рассматривать иск в отношении организатора концерта Канье Уэста в России. Ответчиком по иску выступает Say Agency. По данным СМИ, заявление зарегистрировали 9 сентября, в тот же день оно было передано судье.