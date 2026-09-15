Москва15 сенВести.Организаторы шоу американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут столкнуться с уголовной ответственностью и получить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы, заявил адвокат Александр Бенхин.
По словам адвоката, слова которого передает NEWS.ru, суды к организатору концерта Канье Уэста будут выиграны.
И обратились в инстанции люди не просто так, а потому что Роспотребнадзор вынес предупреждение о неправомерности невозврата денег. По закону, если человек вернул билет за 10 дней до концерта, ему обязаны отдать назад его средства. То, что организаторы внесли в оферту какие-то пункты о невозвратности билетов, незаконнозаявил Бенхин
Однако, как заметил адвокат, на данный момент это находится в гражданско-правовой плоскости и административном праве. Вся эта ситуация, как уточнил Бенхин, — еще не уголовное дело.
Он уточнил, что через массовые подачи исков в суд Say Agency "могут элементарно довести до банкротства".
А вот следующий этап — это уже признание агентства мошенническим и возбуждение уголовного дела. Организаторы могут получить вплоть до 10 лет тюрьмыпояснил Бенхин
15 сентября стало известно, что центральный районный суд Воронежа начал рассматривать иск в отношении организатора концерта Канье Уэста в России. Ответчиком по иску выступает Say Agency. По данным СМИ, заявление зарегистрировали 9 сентября, в тот же день оно было передано судье.