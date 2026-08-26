Депутат Попов заявил о появлении "новой секты" борцов с концертом Уэста в РФ

Депутат Попов назвал "новой сектой" борцов с концертом Канье Уэста в РФ Депутат Попов заявил о появлении "новой секты" борцов с концертом Уэста в РФ

Москва26 авг Вести.В РФ нарисовалась "новая секта" борцов с концертом Канье Уэста. Об этом своем Telegram-канале написал депутат Госдумы, автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Какая-то новая секта нарисовалась. Борцунов с концертом Канье. Какие-то они странные все написал Попов

В середине августа стало известно, что американский артист собирается приехать в Россию осенью и дважды выступить на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. На сайте концертного агентства Say Agency стоимость билетов доходила до 160 тысяч рублей.

Через несколько дней представители площадки заявили, что контракт на аренду стадиона не был заключен, и концерт не состоится. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов.

При этом в Say Agency настаивали, что процесс согласования проведения концерта с "Газпром Ареной" еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа. Также утверждается, что рэпер уже получил аванс.

Кроме того, организаторы концерта заявили, что не собираются переносить выступление Канье Уэста в другие города.