Поклонник Гитлера едет в Россию: Мизулина прокомментировала планы Канье Уэста Екатерина Мизулина прокомментировала осенние концерты Канье Уэста в России

Москва17 авг Вести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала планы американского рэпера Канье Уэста провести концерты в Санкт-Петербурге. Она напомнила о его неоднозначных публичных высказываниях и взглядах.

Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде написала Мизулина в своем Telegram-канале

Ранее Уэст, также известный под псевдонимом Ye, неоднократно становился объектом критики из-за антисемитских высказываний и заявлений о Гитлере.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" — 10 и 11 октября. Самые дешевые билеты на мероприятия раскупили за несколько часов.