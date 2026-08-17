Москва17 авгВести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала планы американского рэпера Канье Уэста провести концерты в Санкт-Петербурге. Она напомнила о его неоднозначных публичных высказываниях и взглядах.
Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграденаписала Мизулина в своем Telegram-канале
Ранее Уэст, также известный под псевдонимом Ye, неоднократно становился объектом критики из-за антисемитских высказываний и заявлений о Гитлере.
В понедельник, 17 августа, стало известно, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" — 10 и 11 октября. Самые дешевые билеты на мероприятия раскупили за несколько часов.